На Вінниччині до мережі Інтернет вже підключено 25% бібліотек

На сьогодні оснащено комп’ютерною технікою 315 бібліотечних закладів, що становить 34% та 238 (25%) бібліотек.

Про це повідомляє начальник управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації Станіслав Городинський.

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Крім того, зазначає посадовець, протягом минулого року мережа закладів культури Вінницької області скоротилася на 20 одиниць. У межах оптимізації у 2015 році на Вінниччині було закрито 14 бібліотек, чотири клуби та два музеї.

Однак рішенням депутатського корпусу облради в складі обласного краєзнавчого музею створено дві філії – "Музей ім. М.Д.Леонтовича" у с. Марківка Теплицького району та музей "Битва під Батогом" у с. Четвертинівка Тростянецького району.