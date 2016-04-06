В Києві посеред вулиці застрелили бізнесмена

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Києві, сьогодні о 14:15 до чергової частини надійшло повідомлення про вогнепальне поранення чоловіка біля одного з готелів на бульварі Дружби Народів.

Попередньо з’ясовано, що 45-річний приватний підприємець на власному автомобілі виїжджав з паркінгу готелю. У цей час до позашляховика підбіг невідомий і здійснив кілька пострілів в напрямку водія. Від отриманих вогнепальних поранень в область грудей чоловік помер на місці події.

У столиці введено оперативний план по розшуку підозрюваного у вбивстві.

На місці події працюють керівництво та слідчо-оперативна група київської поліції. З’ясовуються всі обставини та мотиви скоєного.

Зібрані відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Печерського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.