Що відомо про підозрюваних у вбивстві адвоката Грабовського: розслідування журналістів

Їх арешт був санкціонований за місцем розташування органу слідства Печерським районним судом Києва, пише Медиазона.

Адвокат Олександр Панченко, який представляє інтереси Яковенка, підтвердив факт арешту, запевнивши, що на його підзахисного не було ні морального, ні фізичного тиску, проте відмовився коментувати справу, сказавши, що йому ще не до кінця зрозуміла позиція слідства. Яковенко був затриманий 17 березня в аеропорту Одеси.

Читайте такожАдвокат російського ГРУшника опублікувала фото підозрюваних у вбивстві Грабовського - ЗМІ

"Перший, якого взяли в аеропорту, спілкувався з нами відразу, — розповідає про Яковенко головний військовий прокурор Анатолій Матіос. — Але він вибудував таку версію, яку неможливо було розбити. Феноменально підготовлена людина, тільки ми не можемо зрозуміти місце підготовки".

За словами військового прокурора, слідству вдалося отримати доступ до сервісу iCloud Грабовського. Крім контактів адвоката там зберігалися фото і відео — в тому числі, зроблені викрадачами. За цими даними були встановлені ще чотири фігуранти справи, які зараз знаходяться в оперативній розробці.

"Телефон вбитого він забрав з собою (в Єгипет — УНІАН) і виходив з нього в фейсбук, — каже Матіос. — Феноменально недурний "пасажир". Його неможливо було б знайти, якби ми не увійшли в iCloud. А коли ми його взяли, вирахували всі контакти за останній рік — за інтенсивністю і всьому іншому. Вирахували другого. І другий здав першого. Без коду доступу жодна спецслужба не здатна зламати "хмару". Це ідеальне місце зберігання. Фактор випадковості. Їх неможливо було б знайти".

Другого підозрюваного — Чмилева — затримали 24 березня в Одесі по фото з банкоматів, де він знімав гроші з карток Грабовського. За словами головного військового прокурора, Чмільов закривав камери банкоматів, але не врахував функції прихованої зйомки.

Обидва заарештованих підозрюваних активно користувалися соціальними мережами.

Читайте такожТіло адвоката російського ГРУшника Грабовського офіційно упізнали

Останній пост Яковенко «ВКонтакте» датований 13 березня — це селфі в тренажерному залі, підписана Hilton Deluxe Sharks Bay Egypt. Геометка запису — El-Shaikh Zayed, Шарм-ель-Шейх.

На другій сторінці Яковенко «ВКонтакте» в розділі «Військова служба» зазначено: «СББ (ВЛАСНА БЕЗПЕКА Б). Білорусь».

Відзначається, що в соцмережах Яковенко як мінімум тричі з'являлися фотографії зброї. 20 вересня 2015 року він виклав на сторінці «ВКонтакте» фотографію чоловіка в камуфляжному жилеті-розвантаженні з пістолетом в руках. Обличчя на знімку закрито накладеним в фотошопі зображенням левової морди, фото підписано: «Полігон Морської Піхоти Хмелівка». У Хмелівці Калінінградській області дійсно розташований полігон російського Балтійського флоту, де проводяться тактичні навчання морської піхоти, а також спортивні заходи та туристичні виїзди.

16 квітня 2014 року Яковенко публікував у інстаграмі знімок двох ножів і пістолета, модель якого він сам зазначив у коментарях — за твердженням автора фото, це був травматичний «Форт-9Р». Підпис до картинки свідчив: «До захисту Батьківщини готовий!!!? Слава Україні!». 30 січня того ж року він викладав кадр з іншим пістолетом і коментарем: «Зробив собі подарунок». На обох фотографіях поруч із зброєю були розкладені патрони.

Як з'ясували журналісти, у квітні 2015 року Яковенко розмістив резюме: молодий чоловік шукав роботу івент-менеджера, писав про свій досвід арт-директора клубів, організатора вечірок та відповідального за підбір танцюристів в «шоу-балет». Крім іншого, здобувач вказував, що має права категорій А і В і сім років водійського стажу.

Крім того, анкета Яковенко розміщена в картотеці акторів і моделей Acmodasi.ru. «Розумний спортсмен, поєднання розуму і м'язів. Вмію водити мотоцикли і машини (всі види). Готовий працювати в будь-якому режимі, можу не спати, не їсти. Готовий грати зухвалих хлопців або гарненьких мажорів», — пише він про себе. Яковенко визнає, що не зміг закінчити Київський національний торговельно-економічний університет, зате називає себе чемпіоном Білої Церкви Київської області з боксу у 2008 і 2009 роках.

Яковенко вказаний як «брат» в анкеті іншого користувача «ВКонтакте» — Максима Чмилева з Котовська Одеської області. Судячи по профілю «ВКонтакте», Чмільов навчається на денному відділенні Українсько-американського гуманітарного інституту «Вісконсінський міжнародний університет» у Києві і спеціалізується на менеджменті зовнішньоекономічної діяльності. У 2014 році Чмільов, як випливає з його анкети в соцмережі, закінчив у Києві юридичний ліцей імені Кондратьєва.

В якості місця військової служби молодої людини вказана «УДОУ (СБУ)». Управління державної охорони України (Управління державної охорони України, УДОУ) — служба, що забезпечує безпеку перших осіб держави та урядових об'єктів, що не входить у склад Служби безпеки України. За словами джерела в українських силових структурах, людина на ім'я Максим Чмилев ніколи не служив в УДОУ. Судячи з активності на сторінках Яковенко і Чмилева «ВКонтакте», вони — або люди, які знають їх паролі — продовжують майже щодня заходити в соціальну мережу.

«Ми не розслідуємо повноту та достовірність інформації, викладену двома виродками в соцмережах. Соцмережі на те і соцмережі, щоб створювати собі віртуальний або вигаданий образ», — коментує Анатолій Матіос записи і фотографії підозрюваних. На питання про їх причетність до силових структур або радикальним угрупованням військовий прокурор відповідає метафорично: «Це не Доктор Зло. Непрості пацани, з певною ідеологією, певним життєвим укладом, з певними життєвими оцінками подій, які відбуваються. [Але] ми не досліджуємо ідеологію, якщо вона не стосується предмета розслідування».

Як раніше повідомляв УНІАН, тіло адвоката Юрія Грабовського знайшли 25 березня вночі в 27 км від міста Жашків Черкаської області в покинутому колгоспному саду зі слідами насильницької смерті. Його місцезнаходження було невідоме з 5 березня 2016 року.