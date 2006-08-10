У Києві застрелили члена злочинного угруповання
15:52, 10 серпня 2006Суспільство
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З місця події вилучено сім гільз та чотири кулі
В Деснянському районі Києва в під’їзді житлового будинку невідомий пострілами з невстановленої зброї застрелив місцевого жителя Ю. (1978 року народження).
Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.
Загиблий – безробітний, раніше судимий. Крім того, за оперативною інформацією, член злочинного угруповання.
З місця події вилучено сім гільз та чотири кулі калібру 7,62 мм.
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