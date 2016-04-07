Мін'юст обіцяє запустити "Онлайн-будинок юстиції" у цьому році

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко під час заходу з презентації цієї послуги сьогодні у Києві.

"Такі он-лайн будинки юстиції - це буде реальність для всієї України протягом поточного року... Це додаткові можливості для кожного українця, який користується інтернетом, це понад 20 додаткових сервісів, які ми пропонуємо українцям отримати через інтернет, це відсутність необхідності комунікувати з чиновником, із будь-якою іншою посадовою особою, а отримати цю послугу протягом декількох хвилин через інтернет", - сказав Петренко.

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За його словами, після того, як цей "он-лайн будинок юстиції" буде протестований упродовж декількох тижнів в Києві, він буде презентований на засіданні уряду.

"Я думаю, що уряд схвалить нашу ініціативу", - сказав міністр.

Як зазначив начальник Головного територіального управління юстиції у м. Києві Станіслав Куценко, сервіс уже доступний у Києві за посиланням: obu.org.ua.

Петренко уточнив, що з 8 квітня він сервіс працюватиме.