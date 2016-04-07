В Дніпропетровську затримали жінку, що за 3 години встигла "замінувати" 6 об'єктів

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Дніпропетровській області.

Як зазначається в повідомленні, вчора з 12:30 до 15:30 невідома жінка здійснила 6 телефонних дзвінків на лінію «102» з повідомленням про замінування різних об’єктів – СІЗО, поліцейських дільниць та прокуратури.

Під час спілкування з правоохоронцями, "мінерша" повідомила, що зараз знаходиться в районі залізничного вокзалу. Там вона і була затримана.

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"Було встановлено, що до поліції телефонувала 47-річна уродженка Луганської області. Близько півроку тому жінка приїхала до Дніпропетровська, проживала у місцевого жителя, ніде не працювала. Цього дня жінка знаходилася у стані алкогольного сп’яніння. Після затримання чітко пояснити причини своїх хуліганських дій не змогла", - повідомляє поліція.

Зазначається, що за такі дії передбачена відповідальність за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності), що карається позбавленням волі строком від 2 до 6 років.