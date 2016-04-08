Мінрегіон підтримує ліквідацію райрад, якщо район співпадає з однією об'єднаною громадою

Про це повідомиляє прес-служба Мінрегіону.

«Питання назріло, і його потрібно вирішувати. Ідеальне рішення, на нашу думку, таке: парламент у зв'язку з тим, що в межах усієї території району утворилася одна об'єднана спільнота, ухвалює рішення про ліквідацію такого району», - заявив перший заступник голови відомства В'ячеслав Негода.

Заступник міністра зазначив, що, якщо територія об'єднаної громади повністю збігається з територією відповідного району, такий район стає зайвою адміністративно-територіальною одиницею. Таке відбувається, за словами Негоди, через непослідовність прийняття рішень щодо формування адміністративно-територіального устрою, оскільки реформа місцевого самоврядування йде не за планом, без внесення в Конституцію змін, які мають бути першочерговими.

За його словами, вже є три подібних випадки: Лиманська об'єднана громада (Донецька область) територіально збігається з Краснолиманським районом; Народицька об'єднана громада (Житомирська область) територіально збігається з Народицьким районом; Старосинявська об'єднана громада (Хмельницька область) територіально збігається із Старосинявським районом.

Зазначимо при цьому, що Краснолиманський район був одним з двох в Україні, де у дійсності не було районної ради (ліквідована ще за часів СРСР у 1988 році), і який підпорядвокувався місту.

Також заступник міністра навів приклад міста Яремче в Івано-Франківській області. «Площа цього міста становить близько 660 кв. км. Воно більше за багато районів, але при цьому в жодний район не входить. Невже у зв'язку з цим там є якісь проблеми? Ні. Чому об'єднана громада не може бути такою ж?» - цитує Негоду прес-служба.

Зазначимо при цьому, що у підпорядкуванні Яремчанської міськради, окрім міста Яремче, насправді знаходиться ще 5 громад - 1 селищна рада та 4 сільських.

З урахуванням усього цього Мінрегіон підтримує поданий народними депутатами законопроект №4165 «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування районних рад». У документі сказано, що в умовах, коли територія об'єднаної громади повністю збігається з територією відповідного району, втрачається доцільність і підстави для функціонування районної ради.

Як пояснив Негода, згідно з Конституцією, районна рада представляє спільні інтереси територіальних громад, але в цьому немає необхідності, якщо на території району утворилася одна громада.

На думку чиновника, об'єднані громади за статусом прирівняні до міст обласного значення, а отже, як і міста обласного значення, вони не відносяться до компетенції районів.

За словами Негоди, районна рада на такій території не має ані доходів, оскільки всі вони залишаються в бюджеті об'єднаної громади, ані повноважень, отже, й існування її стає недоцільним.

За даними на сайті Верховної Ради, законопроект №4165 внесено 5 депутатами з фракції "Народний фронт" та 2 позафракційними (Вікторія Пташник та екс-губернатор Одещини Едуард Матвійчук).

Головне науково-експертне управління апарату парламенту прийняття цього законопроекту не підтримує.