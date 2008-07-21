На Полтавщині будують церкву без жодного цвяха і без штукатурки

У Гадячі Полтавської області будують церкву з дерев`яних колод без жодного цвяха на 250 людей.

Як розповів УНІАН настоятель Михайлівської церкви УПЦ Київського патріархату Ростислав СТЕПАНЮК, на храмі буде п`ять куполів з позолоченими хрестами. Всередині ніякої штукатурки, розписи стін і стелі буде здійснено на полотні або дереві. З них складуть іконостас.

Будує церкву бригада робітників із селища Верховина Івано-Франківської області. Гроші на спорудження збирають парафіяни. Церква вміщуватиме до 250 людей.

Церкву назвали Михайлівською на честь Святого Михайла - покровителя Гадяча.

У Гадячі є дві великі церкви: Успенська в центрі і Всесвятська на цвинтарі. Також у місті працюють дві каплиці - на території районної лікарні і будинку для літніх людей.