Адвокат анонсував "хороші новини" для Савченко найближчими днями

Захисник уточнив, що "принципових новин" чекає наступного тижня, передає РІА Новости.

Адвокат вважає, що етапування Савченко не відбудеться. За його словами, між Москвою і Києвом зараз ведуться переговори і "вони, швидше рухаються в правильний бік, хоча і повільніше, ніж нам хотілося б".

"Наступного тижня ми чекаємо якихось принципових новин... Спроба етапувати Надію в поточній ситуації, в її теперішньому стані (Савченко оголосила сухе голодування - Ред.) буде фактично означати спробу зірвання таких переговорів. Цього, я думаю, що ніхто не хоче", — заявив Новіков в ефірі телеканалу "Інтер".

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"І є інша інформація, яку я не маю права розкривати, але вона також зводиться до того, що гарні новини можуть надійти в один з найближчих днів. Ми сподіваємося, що це буде рано, а не пізно", — сказав він.

Новіков додав, що захист має намір звернутися з проханням про те, щоб Савченко на вихідних відвідали члени громадсько-спостережної комісії, оскільки у ці дні до неї немає доступу адвокатів, а консулів не пускають з початку тижня. Також Новиков не відкидає примусового годування Савченко на вихідних.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня, Донецький міський суд Ростовської області (Росія) засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство двох російських журналістів.

Після оголошення вироку вона заявила, що не буде подавати апеляцію, і з 6 квітня відновила сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну.