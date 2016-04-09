У Миколаєві суд заарештував контррозвідника СБУ - BBC
15:54, 09 квітня 2016Суспільство
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Контррозвідника Служби безпеки України затримали за підозрою у спробі передачі державної таємниці.
СБУшника затримали на адмінкордоні з Кримом / Фото УНІАН
Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на Центральний районний суд Миколаєва.
За даними суду, під час огляду автомобіля чоловіка на КПП Херсонського прикордонного загону при в'їзді в окупований Крим було виявлено електронний пристрій з інформацією, яка вважається прокуратурою державною таємницею.
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Прокуратура за цим фактом подала клопотання про арешт співробітника СБУ і Центральний райсуд Миколаєва ухвалив рішення про арешт чоловіка на два місяці для проведення слідства.
За даними прес-служби суду, підозрюваний є діючим співробітником відділу зовнішньої контррозвідки СБУ.
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