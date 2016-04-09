Генпрокуратура обіцяє в понеділок розповісти, чи підпадає прокурор Стоянов під люстрацію

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив прокурор Владислав Куценко.

"Список, який опублікувала пані Тетяна Козаченко, є реєстром люстраційних посад та всіх осіб, які їх займали, а не списком прокурорів, які підлягають люстрації", - уточнює прокурор.

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При цьому Куценко заявив, що в.о. прокурора Києва Олег Валендюк виграв суд першої інстанції та Апеляційний суд у Міністерства юстиції, які чітко визначили, що він не потрапляє під люстрацію.

Стосовно ж Миколи Стоянова, за словами Куценка, буде діяти закон "Про очищення влади".

"У понеділок ми офіційно перевіримо всю інформацію щодо того, чи підпадає він під люстрацію чи ні, і приймемо рішення. В понеділок, я думаю, ми його офіційно оприлюднимо", - пообіцяв Куценко.

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Як повідомляв УНІАН, з вечора 30 березня в центрі Одеси, під будівлею прокуратури області, проходить акція протесту проти призначення Миколи Стоянова прокурором Одеської області.

Стоянов вже був прокурором Одеської області. Його призначив на цю посаду в травні 2014 року тодішній генпрокурор Олег Махніцький. Наступний генпрокурор Віталій Ярема звільнив Стоянова з посади прокурора Одеської області.

Досі прокурором області був Давид Сакварелідзе, якого Віктор Шокін звільнив 29 березня, в день голосування у ВР за його відставку з посади генпрокурора.

Сакварелідзе заявив, що причиною його звільнення з посади заступника генерального прокурора – прокурора Одеської області стала його боротьба з корупцією в прокуратурі.