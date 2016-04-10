В Одесі на Алеї Слави сталися сутички "куликівців" із активістами (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, під час меморіальних заходів на Алеї Слави у Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка, сюди прийшли організатори та учасники проросійських акцій, які зазвичай проходять на Куликовому полі (з приводу масових заворушень 2 травня 2014 року).

Коли офіційна частина урочистої церемонії завершилася, близько ста «куликівців» пройшли до монумента Невідомому матросу для проведення своєї акції. Вони тримали в руках червоні прапори і прапори міста, на одязі багатьох були чорно-коричневі (георгіївські) стрічки.

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Перед присутніми виступив один із організаторів цього заходу Моріс Ібрагім. Антимайданівці розгорнули великий банер, зміст якого стосувався заворушень 2 травня 2014 року. Вони почали покладати квіти до монумента, обгорнуті «георгіївськими» стрічками.

На Алею Слави також прийшли представники патріотичних організацій Одеси, які, побачивши згаданий атрибут, обурилися й почали знімати стрічки з букетів. Між опонентами виникла словесна перепалка, один із проукраїнських активістів зірвав таку стрічку з одягу «куликівця». Почалася бійка, правоохоронці стали між сторонами конфлікту живим ланцюгом, двох учасників бійки вивели з натовпу.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, двох учасників бійки доставлено до Приморського відділу поліції.

«Конфлікт між опонентами продовжився на Лідерсовському бульварі, прилеглому до парку Шевченка. Затриманих тут не було», - зазначили у відділі.

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Як повідомило УНІАН джерело в поліції, в місті також були інші «дрібні провокації». Зокрема, під час урочистого покладання квітів до монументу Невідомому матросу хтось підклав букет, перев'язаний стрічкою в кольорах російського прапора, аналогічно – на площі 10-го квітня – до стели «Крила перемоги». В обох випадках стрічки-триколори відразу прибрали.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі проходять урочистості з нагоди 72-ї річниці визволення міста від фашистських загарбників.

Напередодні в. о. начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Гіоргі Лорткіпанідзе на брифінгу заявив, що 10 квітня громадський порядок у місті забезпечуватимуть понад 1 тис. правоохоронців.