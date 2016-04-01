В Одесі після дворічної перерви відсвяткували Гуморину (фоторепортаж, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відкриття почалася о 12:00 в Міському саду, де розгорнуті інтерактивні інсталяції. На території саду також функціонує hand made ярмарок і фуд-корт.

В рамках святкування гостям представили концертну програму за участю одеських команд КВК, аніматорів та циркових артистів.

Слід зазначити, що в цьому році Гуморину відвідала велика кількість людей, в основному, діти і молодь.

Зазначимо, День сміху, також відомий як День дурня - всесвітнє свято, що відзначається 1 квітня в багатьох країнах. Під час цього свята прийнято розігрувати друзів і знайомих, або просто жартувати над ними.

Українська блогосфера також не залишилася осторонь від цього свята. В мережі курсували як і досить веселі жарти, так і "небезпечні" першоквітневі повідомлення, що ризикували ввести в оману український інформаційний простір.

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При цьому засоби масової інформації теж розміщували жартівливі новинні повідомлення, варто відзначити, часом не завжди доречні. Зокрема, порушувалися теми візиту президента України Петра Порошенка до США, долі безвізового режиму України з ЄС, а також відносин України і Росії.

Жартували і впливові народні депутати. Так, лідери фракцій БПП Юрій Луценко і Радикальної партії Олег Ляшко один за одним "пожартували" з приводу долі парламентської коаліції – теми, яка вже не перший тиждень не дає нікому спокою, і всі з нетерпінням чекають розв'язки.