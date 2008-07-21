Українські прикордонники затримали озброєного до зубів росіянина

Прикордонники Харківського загону вилучили у 51-річного жителя Московської області рушницю, пістолет, 2 гумових кийка і понад 400 набоїв.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ і зв’язків із громадськістю Державної прикордонної служби України, 19 липня згаданий громадянин Росії автомобілем „Suzuki grand vitara” в`їхав до пункту пропуску „Гоптівка". Під час перевірки його транспортного засобу в технологічній порожнині багажного відділенні, під запасним колесом, прикордонники і митники виявили 258 набоїв до мисливської зброї „Феттер” та „Рекорд”, калібру 12 та 16 мм, а також гумовий кийок.

Крім того, у салоні автомобіля оглядова група виявила пістолет для стрільби гумовими кулями „ІЖ 79-9Т” в чохлі, 36 набоїв до нього в картонних коробках, два споряджені магазини до нього, а також 100 набоїв до мисливської зброї калібру 12 мм „Феттер”, один гумовий кийок і мисливську рушницю „ІЖ-81” калібру 9 мм у чохлі.

Зброю, боєприпаси та спецзасоби, які незаконно переміщувалися через кордон, вилучено і передано в митницю. Також конфісковано автомобіль, у якому зловмисник намагався приховати цей арсенал від контролю. Конфіскат оцінений на загальну суму у майже 166 тисяч гривень.