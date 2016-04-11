Адвокат Касько заявляє про готовність його підзахисного прийти на допит в ГПУ
Адвокат Євген Грушовець, який представляє інтереси колишнього заступника генерального прокурора України Віталія Каська, заявляє про готовність його підзахисного прийти сьогодні на допит в Генпрокуратуру.
Як передає кореспондент УНІАН, про ц він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.
«Нам немає чого приховувати і Віталію тим більше. І ми обов’язково підемо на допит, обов’язково покажемо слідчому чи прокурору, що Віталій жодного злочину не вчиняв і дамо усі свідчення, які нам відомі щодо цих подій», - заявив Грушовець.
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Також він додав, що Каська викликали на допит в ГПУ сьогодні на 11.00.
Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Касько заявив, що вирішив звільнитися з Генеральної прокуратури через незгоду з діями керівництва відомства.
За даними ЗМІ, 10 квітня пізно ввечері біля столичного театру імені Івана Франка Каську невідомі зачитали підозру у вчиненні злочину.
У Генеральній прокуратурі заявили, що Каську повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та у використанні завідомо підробленого документа. Йому інкримінуються правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.
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За твердженням ГПУ, про підозру повідомлено з дотриманням усіх передбачених законом прав підозрюваного, а також з урахуванням перебування Каська у статусі адвоката. У зв'язку з цим підозру підписано заступником генпрокурора.
«Касько підозрюється у придбанні права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, а також у використанні завідомо підробленого документа», - йдеться у повідомленні ГПУ.