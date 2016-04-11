Касько заявляє, що його намагалися примусити залишити Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це Касько повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

Він заявив, що разом з адвокатами буде «відстоювати свої права, буде діяти в межах кримінального процесуального законодавства та вимагати, щоб закон був дотриманий і будемо просити громадськість стежити за всіма цими подіями».

Читайте такожКаська підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах та підробці документів

«У мене є інформація, що всі ці дії вже не перший місяць вчинялися для того, щоб я покинув країну, я на відріз відмовився країну покидати і готовий відстоювати свої права в будь-яких судах та будь-яких правоохоронних органах», - заявляє Касько.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Касько заявив, що вирішив звільнитися з Генеральної прокуратури через незгоду з діями керівництва відомства.

За даними ЗМІ, 10 квітня пізно ввечері біля столичного театру імені Івана Франка Каську невідомі зачитали підозру у вчиненні злочину.

У Генеральній прокуратурі заявили, що Каську повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та у використанні завідомо підробленого документа. Йому інкримінуються правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. За твердженням ГПУ, про підозру повідомлено з дотриманням усіх передбачених законом прав підозрюваного, а також з урахуванням перебування Каська у статусі адвоката.

У зв'язку з чим підозру підписано заступником генпрокурора. «Касько підозрюється у придбанні права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, а також у використанні завідомо підробленого документа», - йдеться у повідомленні ГПУ.