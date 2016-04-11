Касько заявляє, що його намагалися примусити залишити Україну
Колишній заступник генерального прокурора України Віталій Касько заявляє, що його намагалися примусити залишити Україну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Касько повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.
Він заявив, що разом з адвокатами буде «відстоювати свої права, буде діяти в межах кримінального процесуального законодавства та вимагати, щоб закон був дотриманий і будемо просити громадськість стежити за всіма цими подіями».
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«У мене є інформація, що всі ці дії вже не перший місяць вчинялися для того, щоб я покинув країну, я на відріз відмовився країну покидати і готовий відстоювати свої права в будь-яких судах та будь-яких правоохоронних органах», - заявляє Касько.
Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Касько заявив, що вирішив звільнитися з Генеральної прокуратури через незгоду з діями керівництва відомства.
За даними ЗМІ, 10 квітня пізно ввечері біля столичного театру імені Івана Франка Каську невідомі зачитали підозру у вчиненні злочину.
У Генеральній прокуратурі заявили, що Каську повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та у використанні завідомо підробленого документа. Йому інкримінуються правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. За твердженням ГПУ, про підозру повідомлено з дотриманням усіх передбачених законом прав підозрюваного, а також з урахуванням перебування Каська у статусі адвоката.
У зв'язку з чим підозру підписано заступником генпрокурора. «Касько підозрюється у придбанні права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, а також у використанні завідомо підробленого документа», - йдеться у повідомленні ГПУ.