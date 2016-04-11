Савченко може лягти в лікарню

Про це заявила у Facebook сестра льотчиці Віра Савченко.

«Консули щойно відвідали Надю. Її прокапали (прокапали за її згоди). Скоро, мабуть, ляже у лікарню. Прийняла душ. Сьогодні буде у Наді медогляд», – написала Віра.

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За словами адвоката українки Іллі Новікова, у Москві заметушились і прислали прямо на вихідних нормальних лікарів.

«У Москві заметушилися і надіслали прямо на вихідних нормальних лікарів. Для цього Надії треба було тримати суху голодовку 5 діб. Натомість вона погодилася на крапельницю, їй дали 800 мг фізрозчину. Червона риска відсунулася на кілька днів. Гра нервів, всередині тюрми і зовні», – написав захисник у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Донецький міський суд Ростовської області (РФ) засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство двох російських журналістів.

Після оголошення вироку Савченко заявила, що не подаватиме апеляцію, і з 6 квітня відновила сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну.