Адвокат Савченко: Поки політики намагаються домовитися, без допуску лікарів ми її втратимо

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Йде четвертий день сухого голодування Надії Савченко в СІЗО-3 м. Новочеркаськ. Ні в кого немає достовірних відомостей про стан здоров'я Надії. До початку сухої голодовки ніхто не проводив медичное обстеження стану її організму. Ніхто не може сказати, скільки вона зможе витримати", - написав адвокат.

За словами миколи Полозова, при СІЗО немає лікарні, і якщо погіршення здоров'я станеться раптово, оперативно допомогти Савченко ніхто не зможе.

"Українських лікарів до Надії не допустили. Немає ніякої інформації, на якій стадії переговори про допуск до неї німецьких лікарів. Російських медиків сама Надія відмовилася допускати до себе, про що письмово повідомила керівництво СІЗО", - повідомив він.

Як і його колега Марк Фейгін, Полозов заявив, що будь-які розмови про видачу або обмін української льотчиці зараз "нічим не підтверджуються".

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"Єдиною людиною в Росії, яка здатна прийняти рішення про її подальшу долю, є президент Путін. Він зберігає мовчання. Все інше - чутки, здогадки та спекуляції на подвигу героя України Надії Савченко", - підкреслив він.

Адвокат додав, що має намір відправитися в СІЗО до Савченко в понеділок і зустрітися з нею, якщо йому "не перешкодять і вона ще буде там".

"Зараз же необхідно зосередити зусилля на допуску до неї незалежних лікарів, які зможуть обстежити її. Інакше, поки політики намагаються домовитися, ми її втратимо", - сказав Полозов.