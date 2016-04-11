До Туреччини відправляють ще 750 турок-месхетинців з Донбасу

Про це кореспонденту УНІАН повідомив почесний консул Туреччини в Харкові Володимир Білий.

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За його словами, 14-15 квітня з міжнародного аеропорту "Харків" до турецького міста Ерзінджан вилетять 3-4 авіаборти з етнічними турками, які до початку антитерористичної операції проживали на Донбасі, переважно в околицях Слов'янська Донецької області.

Білий підкреслив, що для супроводу літніх людей і хворих осіб з Туреччини до Харкова вже прибули 36 медиків з необхідним обладнанням.

Як повідомляв УНІАН, Туреччина проводить репатріацію турків-месхетинців, які мігрували в українські Донецьк і Слов'янськ з Ферганської долини в Узбекистані після подій 1989 року.

За розпорядженням президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, 3 тис. месхетинських турків, які відчули на собі негативний вплив військового конфлікту на Донбасі, будуть переселені до Туреччини. Для переселенців виділять 33 житлових одиниці в Карсі, а інші будуть розміщені в провінції Ерзінджан. Також їх обіцяють працевлаштувати.

У грудні 2015 року до Туреччини з Харкова відправили перші літаки з 350 турками-месхетинцями. В березні 2016 року полетіли ще близько 200 осіб.