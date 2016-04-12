Сестра Савченко прокоментувала прохання льотчиці поставити питання Путіну під час прямої лінії

Про це заявила її сестра Віра Савченко, передає "112 Україна".

Так вона прокоментувала заяву української льотчиці про те, що Путіна необхідно прямо запитати під час прямої лінії з народом про терміни її звільнення.

"Надя точно не розчарувалася в українському суспільстві і в міжнародному, у неї була підтримка, так і є, і ці люди роблять найбільше в цій справі. Я до того, що час ЗМІ вже минув у цій справі, і вже говорять політики, і світові політики вже зафіксували свою позицію, сказали своє слово, і Путін пообіцяв відпустити Надю, ось єдине питання, коли? Якщо були якісь терміни, то треба їх зберегти, зафіксувати і не робити будь-яких заяв, щоб не дратувати Путіна і забрати наших людей", - сказала Віра Савченко.

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Раніше адвокат засудженої в Росії української льотчиці та народного депутата Надії Савченко Микола Полозов заявив, що вона просить українського президента Петра Порошенка діяти більш рішуче у питанні її звільнення.

Крім того, за словами миколи Полозова, Савченко звернулася до людей, які підтримують її.

"Вона знає, що 14 квітня відбудеться пряма лінія з президентом Путіним і просить ЗМІ поставити одне питання. Не видадуть-не видадуть", а конкретно коли президент Путін збирається повернути її додому в Україну", - повідомив адвокат.