Дружина замовила вбивство чоловіка, щоб продати квартиру

У Чернівецькій області дружна замовила вбивство чоловіка, оскільки хотіла стати власником квартири, яка перебувала у їхній спільній власності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив перший заступник начальника Управління МВС у Чернівецькій області, начальник кримінальної міліції Ярослав КОЗАК.

За його словами, минулого тижня під час розрахунків за нібито виконане замовлення було заарештовано 31 річну чернівчанку, яка замовила вбивство свого 38-річного чоловіка, з яким перебувала у шлюбі 12 років та мала спільну 11-річну доньку. Оперативну інформацію про те, що одна із мешканок Чернівців шукає виконавців замовного вбивства, правоохоронці отримали на початку липня. Оперативники встановили особу замовниці та особу, проти якої мав бути спрямований замах, а також підготували коло «виконавців».

Замовниця впродовж двох тижнів вела із «виконавцями» торги про розмір оплати за виконане замовлення, спосіб його виконання та форму представлення про це доказів. У ході цих переговорів вона домовилася за тисячу доларів «покалічити чоловіка» так, щоб це «прикувало його до ліжка». Під час представлення доказів «виконаного замовлення» та розрахунку з «виконавцями» жінку затримали. Наразі вона перебуває у СІЗО. Її очікує покарання – позбавлення волі від 7 до 10 років.

За словами Я.КОЗАКА, чоловік жінки був приватним підприємцем і займався реалізацією автозапчастин на Калинівському ринку. Дружина допомагала йому у веденні цього бізнесу. Родина не мала матеріальних проблем, проживала у двокімнатній квартирі, володіла автомашиною. Сусіди добре відгукуються про цю сім’ю, стверджують, що жодних сварок у них не було. Свекруха також нічого не може поганого сказати про свою невістку. Для чоловіка повідомлення про те, що його замовила дружина стало шоком.

Підозрювана стверджує, що пішла на злочин з корисливих мотивів – хотіла після смерті чоловіка переписати на себе двокімнатну квартиру та реалізувати її. За попередніми висновками, жінка психічних відхилень не має. Остаточні причини, які стали причиною цього злочину, встановить слідство.

Як повідомив Я.КОЗАК, з початку року це четвертий замовний злочин із замахом на життя на Буковині. Так, у квітні жінка замовила облити сірчаною кислотою наречену свого сина, у травні сусід через неприязні стосунки замовив завдати тяжкі тілесні ушкодження своєму сусіду, у червні – працівник казино замовив викрадення коханої і частину обіцяних грошей чоловік дав, коли побачив результати роботи – фотографії із нібито закривавленою дівчиною. У всіх цих випадках замовників викрито, а самі злочини попереджено.