У Португалії відкрили пам’ятник Героям Небесної Сотні

Про це йдеться на сторінці посольства України в Португалії у Фейсбук.

За ініціативи та за кошти Української православної церкви Київського патріархату у Бразі й вдалося встановити пам’ятник, архітектором якого став місцевий житель Ф. Жорж.

У офіційній церемонії відкриття пам'ятника взяли участь посол України в Португалії Інна Огнівець, Архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон та інші представники духовенства, віце-президент Муніципальної ради Браги Фірмішну Маркеш, представники української громади Португалії.

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Огнівець також підкреслила, що це перший пам'ятник Героям Небесної Сотні у Португалії і один з перших у Європі та світі.