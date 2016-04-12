У Португалії відкрили пам’ятник Героям Небесної Сотні
22:23, 12 квітня 2016Суспільство
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У португальському місті Брага відбулося відкриття пам'ятника Героям Небесної Сотні.
У Португалії відкрили пам’ятник Героям Небесної Сотні / ZN.UA
Про це йдеться на сторінці посольства України в Португалії у Фейсбук.
За ініціативи та за кошти Української православної церкви Київського патріархату у Бразі й вдалося встановити пам’ятник, архітектором якого став місцевий житель Ф. Жорж.
У офіційній церемонії відкриття пам'ятника взяли участь посол України в Португалії Інна Огнівець, Архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон та інші представники духовенства, віце-президент Муніципальної ради Браги Фірмішну Маркеш, представники української громади Португалії.
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Огнівець також підкреслила, що це перший пам'ятник Героям Небесної Сотні у Португалії і один з перших у Європі та світі.
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