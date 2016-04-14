ЗМІ: Мешканці окупованого Криму стали активніше оформлювати українські документи
Юрист громадської організації «Крим SOS» Вікторія Савчук відзначає збільшення попиту на оформлення українських документів від жителів анексованого Росією Криму.
Про це повідомляє Крим.Реалії.
«Кримчани, напевно, більш активно починають дізнаватися інформацію особливо звертатися з заявами, з проханням про допомогу в отриманні свідоцтва про народження дітей на території Криму. Нашими юристами, напевно, було вже близько сотні заяв до суду подано з підтвердження факту народження на окупованій території. Відсотків 60 отримали позитивні рішення. Зараз цей процес рухається активніше», – сказала вона.
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Згідно із законом України №3171, прийнятим Верховною Радою 4 лютого, жителі окупованої частини Донбасу і анексованого Криму можуть виїхати на підконтрольну Україні територію, взявши з собою документи і свідоцтва про народження або смерть, видані владою непідконтрольних зараз територій України.
Нові правила, що випливають із закону, правозахисники назвали «дискримінаційними».
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Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».