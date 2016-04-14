ЗМІ: Мешканці окупованого Криму стали активніше оформлювати українські документи

Про це повідомляє Крим.Реалії.

«Кримчани, напевно, більш активно починають дізнаватися інформацію особливо звертатися з заявами, з проханням про допомогу в отриманні свідоцтва про народження дітей на території Криму. Нашими юристами, напевно, було вже близько сотні заяв до суду подано з підтвердження факту народження на окупованій території. Відсотків 60 отримали позитивні рішення. Зараз цей процес рухається активніше», – сказала вона.

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Згідно із законом України №3171, прийнятим Верховною Радою 4 лютого, жителі окупованої частини Донбасу і анексованого Криму можуть виїхати на підконтрольну Україні територію, взявши з собою документи і свідоцтва про народження або смерть, видані владою непідконтрольних зараз територій України.

Нові правила, що випливають із закону, правозахисники назвали «дискримінаційними».

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Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».