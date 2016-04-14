Російський ГРУшник Єрофєєв на допиті заявив, що поїхав воювати в Україну "за ідею"

Як передає кореспондент УНІАН, про це обвинувачений Єрофєєв заявив в ході допиту в Голосіївському районному суді Києва.

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Євген Єрофєєв на допиті розповів, що "звільнився" з лав Збройних сил Росії та поїхав в Україну, щоб записатися у міліцію "ЛНР".

На запитання прокурорів, а потім суддів, що його спонукало до цього вчинку, він зазначив, що з інтернету, а також від свого товариша по службі, другого обвинувачуваного Олександра Александрова дізнався про події на Майдані, а саме, що там було вбито, за його словами, сотні співробітників "беркуту", національної гвардії, внутрішніх військ і що ніхто вбивць не шукає, а родини загиблих не отримали виплат.

Також він додав, що ще одним мотивом поїхати до Україні стали події у будинку профспілок в Одесі у 2014 році.

Слід також зазначити, що на деякі запитання прокурорів та суду Єрофєєв давав різні відповіді. Зокрема, на запитання, чому він спочатку назвався військовослужбовцем ЗС Росії, а потім під час досудового слідства відмовився від своїх слів, Єрофєєв сказав, що після його затримання працівники СБУ пообіцяли йому, що його обміняють на українських військовослужбовців, якщо він назветься кадровим військовим РФ. А дещо пізніше, в ході допиту, Єрофєєв сказав, що він домовився з Александровим, що у разі потрапляння в полон, вони називатимуться російськими військовослужбовцями.

Під кінець допиту Євген Єрофєєв все частіше відмовлявся відповідати на запитання суддів та прокурорів, посилаючись на ст. 63 Конституції, що дає право особі не свідчити проти себе.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофеєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофеєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня минулого року досудове розслідування стосовно російських військовослужбовців було завершено. Їх обвинувачують у вчиненні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах.

21 березня 2015 року Голосіївський райсуд продовжив арешт Єрофеєва і Александрова до 19 травня.