Слідчий СБУ: Александров та Єрофєєв не військовополонені, бо затримані у формі без знаків розпізнавання

Як передає кореспондент УНІАН, в ході сьогоднішнього судового засідання суд заслухав ще одного свідка — слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України Олександра Томусяка.

В ході допиту Томусяк зазначив, що Александров та Єрофєєв не можуть бути військовополоненими, зважаючи на те, що вони були затримані у формі, яка не має знаків розпізнавання та не належить до жодного видів і родів збройних сил Росії.

Також він, на запитання сторони захисту про те, що безпосередньо під час бою у Александрова та Єрофєєва не вилучили зброї, а відтак вони не можуть вважатися терористами, відповів, що за такою логікою не можна вважати терористами також і тих, хто організовував вибухи у Франції, оскільки тих терористів було затримано також без зброї.

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Після допиту слідчого СБУ суд прийняв рішення відкласти продовження справи на 15:00 14 квітня, оскільки, за твердженням захисту, на цей день точно прибудуть двоє російських військовослужбовців, які заявлені захистом як свідки - співробітники СЦКК полковники збройних сил Росії Чепрашов та Литвиненко.

Захист та самі обвинувачувані відмовилися розпочати їхній (обвинувачуваних) допит, як це запропонував суд, щоб не затягувати час, і наполягли на раніше встановленому порядку провадження судового процесу - допит обвинувачуваних після завершення допиту свідків.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

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Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно російських військовослужбовців було завершено. Їх обвинувачують у вчиненні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах.

21 березня Голосіївський райсуд продовжив арешт Єрофєєва і Александрова до 19 травня.