Ціни на більшість продуктів в Україні зросли в 1,5-2 рази

Вартість більшості продуктів харчування в Україні за рік (червень 2008 проти червня 2007 р.) - зросла в 1,5-2 рази.

Такі дані містяться у звіті "Про соціально-економічний стан України", розміщений на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

Держкомстат наводить дані про середні ціни, що склалися на ринках України на окремі види сільгосппродукції в червні 2008 р. порівняно з червнем 2007 р.

Згідно з даними Комітету, зокрема, середня ціна на свинину зросла в 2 рази і становила в червні 2008 р. 42,89 грн. за 1 кг (проти 22,36 грн/кг у червні 2007 р.), на свиняче сало – в 2,8 раза – до 21,75 грн/кг (проти 7,67 грн/кг) , на яловичину – в 1,8 раза – до 36,68 грн/кг (19,89 грн/кг). Крім того, ціна на тваринне масло зросла в 1,6 раза – до 22,76 грн/кг (проти 14,12 грн/кг у червні 2007 р.), на сир і сметану в 1,5 раза – до 17,06 і 16,59 грн/кг відповідно (проти 11,48 і 10,73 грн/кг). Середня вартість рослинної олії зросла в 2,3 рази – з 4,93 до 11,57 грн. за літр, зросла також ціна яєць – з 3,04 до 4,40 за 1 десяток.

За даними Держкомстату, значно подорожчали овочі. Зокрема, вартість буряка зросла майже в 3 рази – з 2,71 грн/кг у червні 2007 р. до 7,29 грн/кг у червні 2008 р., ціна моркви більш як в 2 рази – з 3,87 до 8,28 грн/кг, свіжих огірків – з 4,79 до 5,67 грн/кг, помідорів – з 8,22 до 10,53 грн/кг. Вартість картоплі зросла майже в 1,6 разі – з 1,30 до 2,04 грн/кг, ріпчастої цибулі в 2 рази – з 2,92 до 5,80 грн/кг.

Вартість яблук і цитрусових зросла також майже в 2 рази – відповідно, до 12,93 грн/кг (проти 7,49 грн/кг) і 12,34 грн/кг (проти 6,55 грн/кг). Не так значно зросла вартість цукру - з 3,22 до 3,78 грн/кг.

Водночас, за даними Комітету, знизилася вартість свіжої капусти – з 4,53 грн/кг у червні 2007 р. до 4,14 грн/кг у червні цього року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в Україні в червні 2008 року до червня 2007 року зросли на 43,9% (у січні-червні до січня-червня 2007 року зросли на 40,5%).

Довідка УНІАН. Останні роки два у всьому світі фіксується різке подорожчання продовольства. У квітні ц.р. економісти інвестбанку Goldman Sachs ввели термін зростання цін на агропродукцію – агфляція, яким називатимуть інфляційні процеси в аграрному секторі. В інвестбанку зазначають, що високі темпи агфляції було зафіксовано два роки тому. У 2007 році індекс цін на продовольство, що розраховується Goldman Sachs, збільшився на 41%. У 2006 році його зростання становило 26%.

З експертами Goldman Sachs згодні в іншому інвестбанку - Merrill Lynch. У їх огляді сказано, що головною небезпекою 2008 року в економіці буде не уповільнення темпів зростання світового ВВП, а прискорення інфляції. Goldman Sachs відзначає, що глобальний дисбаланс попиту і пропозиції підтримується двома чинниками: використанням агросировини для виробництва біопалива і зміною раціону жителів країн, що розвиваються, які стали споживати більше м`яса, в першу чергу Китаю та Індії.