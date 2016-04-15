Військова прокуратура закликала дезертирів до з'явлення із зізнанням

"Останнім часом у засобах масової інформації розповсюджуються недостовірні відомості про переслідування значної кількості військовослужбовців, які приймали участь у проведенні АТО", - говориться у повідомленні на сайті відомства.

Військові прокурори звертаються до усіх військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину або місце служби, з пропозицією скористатися шансом повернутися до повноцінного життя і добровільно звернутися до найближчої військової прокуратури із зізнанням та поясненням причин відсутності на військовій службі. У такому випадку, за відсутності тяжких наслідків або фактів вчинення інших злочинів, застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у ході досудового слідства ініційовано не буде.

Читайте такожПерший обвинувачений у справі про держзраду військовий з Криму визнає тільки дезертирство

"Закликаємо батьків, друзів, родичів військовослужбовців допомогти своїм близьким людям виправити свою, можливо, найбільшу помилку у житті, перестати переховуватися від слідства і відкрити для себе майбутнє", - говориться у повідомленні прокуратури.

Прокуратура наголосила, що Нацполіція займаєть розшуком дезетирів роз’яснює та повідомляє, що всі кримінальні провадження про самовільне залишення військовослужбовцями місця служби зареєстровані виключно на підставі письмових повідомлень про це командування частин і підрозділів відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві оборони України розраховують до 2018 року створити військову поліцію.