У анексованому Криму знову зник кримський татарин

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Центру в Facebook. «Алієв Арсен Ізельович (02.06.1960 р. виїхав з Бахчисарая в понеділок, 11 квітня, о 10 годині ранку. Їхав до м. Саки на дженазе (похорон). О 12 годині зателефонував друзям, попросив зустріти його о 12:20 на автостанції в місті Саки. Відтоді телефон відключений й інформації про нього немає», - йдеться в повідомленні.

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Також наголошується, що о 16.00 надійшло СМС-повідомлення про те, що абонент у мережі, але телефон відразу вимкнули, додзвонитися до Алієва не вдалося.

«Рідні звернулися у відповідні органи і написали заяву про зникнення людини. Кримськотатарським Ресурсним Центром був проведений моніторинг сайту так званого Слідчого комітету Російської Федерації по Республіці Крим, на якому в розділі "Зниклі безвісти" інформація про Арсена Алієва відсутня», - зазначають у Центрі.

За даними видання Крим.Реалії, після анексії Криму на півострові безслідно зникли кілька кримських татар: Сейран Зинедінов (пропав 30 травня 2014 року), Іслям Джеппаров і Джавдет Іслямов (пропали 27 вересня 2014 року), Ескендер Апселямов (пропав 3 жовтня 2014 року), Руслан Ганієв і Арлен Терехов.

Слідчий комітет у Криму порушив за фактом цих зникнень низку кримінальних справ, однак про місцезнаходження зниклих людей досі нічого невідомо. Справи порушено за статтями про вбивство або викрадення.

За даними правозахисників, на окупованому півострові зниклими вважаються 22 особи, в основному, кримські татари.