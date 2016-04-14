"Справа 26 лютого": Чийгозу в окупованому Криму готові пред'явити звинувачення - адвокат

Про це написав на своїй сторінці у Facebook його адвокат Микола Полозов.

«Вчора зателефонував слідчий з особливо важливих справ першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ П.В. Ніккель і сповістив про те, що в п'ятницю Ахтему Чийгозу буде пред'явлено звинувачення», - написав Полозов.

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За його інформацією, весь наступний тиждень будуть проводитися слідчі дії, і, швидше за все, відбудеться суд щодо продовження терміну утримання під вартою за клопотанням слідства.

«Перша спроба влади провести розслідування подій «26 лютого» провалилася. Навіть російський суд в Криму був змушений повернути справу в прокуратуру через допущених порушень. Кремль не залишає спроб дезорганізувати і залякати кримських татар. Вчорашня заява прокурора Поклонської про зупинення діяльності Меджлісу одна з віх цього тиску. Справа «26 лютого» не виняток і зараз йде захід на новий виток», – додав Полозов.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».