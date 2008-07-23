США не бачать зв'язку між цінами на нафту і діями спекулянтів

Комісія з ф’ючерсної біржової торгівлі (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) на знайшла доказів значного впливу спекулянтів на вартість нафти. Про це йдеться в дослідженні Комісії, яке було проведено разом з шістьма іншими відомствами на вимогу Конгресу США, повідомляє The New York Times.

CFTC відзначає, що висновки, зроблені її фахівцями після аналізу даних, не підтримують гіпотезу про те, що активність спекулянтів на ринку нафти чинить значний вплив на зростання цін на нафтові ф`ючерси. Причинами зростання цін на паливо, на думку CFTC, є швидке зростання споживання нафтопродуктів і повільне зростання видобутку нафти.

CFTC почала розслідування, пов`язане з можливими зловживаннями на ринку нафти, 30 травня 2008 року. При цьому CFTC почала відстежувати придбання, транспортування, зберігання і торгівлю нафтою ще в жовтні 2007 року. Повний звіт CFTC буде випущений у вересні 2008 року.

Раніше підкомітет з нагляду і розслідуванням при Конгресі США (HSOI) повідомляв, що частка спекулятивного капіталу на торгах ф`ючерсами на нафту мазкі WTI в Нью-Йорку на біржі NYMEX зросла до 70 відсотків, збільшившись з 2000 року більш ніж удвічі.

Вартість барреля WTI з постачанням в серпні на біржі NYMEX 22 липня знизилася на 3,09 долара до 127,95 долара, а барреля Brent - на 3,35 відсотка до 129,26 долара.

Лента.ру