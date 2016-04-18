Адвокат Савченко хоче домовитись про обмін на Александрова та Єрофєєва

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат заявив журналістам після оголошення вироку Александрову та Єрофєєву.

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"Для захисту Надії Савченко має значення те, що в останні місяці обговорюється її обмін на Александрова та Єрофєєва. Це стане можливим після того, як вирок Александрову та Єрофєєву вступить в законну силу. І тепер я сподіваюся, що ми з моїми українськими колегами — захисниками Александрова та Єрофєєва – обговоримо можливі узгодження дій захисту по обох справах для того, щоб наші підзахисні могли бути обміняними один на одного, якщо влада Росії та України ухвалить таке рішення", - сказав Новіков.

Разом з тим, адвокат Александрова Валентин Рибін зазначив, що йому нічого невідомо про позицію Новікова щодо обміну. Але він готовий обговорити з ним це питання: "Стосовно обміну. Я юрист, адвокат, захищаю людину. Обмін - не моя компетенція. Звертайтесь до людей, які займаються цим, або кажуть, що займаються. Ось зараз ми візьмемо чашку кави і мабуть з ним (Новіковим — УНІАН) про це поговоримо".

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Донецький міський суд Ростовської області (РФ) засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство двох російських журналістів.

Після оголошення вироку вона заявила, що не подаватиме апеляцію, і з 6 квітня відновила суху голодовку, вимагаючи свого повернення в Україну.

5 квітня набув чинності вирок стосовно Савченко.

Александрова та Єрофєєва засуджено до 14 років позбавлення волі кожного з конфіскацією майна. Вирок сьогодні, 18 квітня, виніс Голосіївський райсуд Києва.