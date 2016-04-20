В ОБСЄ стурбовані свавільною практикою з утихомирення журналістів у Криму

Відповідна заява розміщена на сайті ОБСЄ.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ відреагувала на повідомлення про обшук у кримського журналіста Миколи Семени.

Зокрема, вона висловила стурбованість щодо залякування Семени в окупованому Росією Криму.

В ОБСЄ зазначили, що відповідно до повідомлень, сьогодні у квартирі зазначеного журналіста був проведений обшук, а його спорядження було конфісковане. Семену затримали та відпустили після кількох годин допиту. Журналіста відпустили під підписку про невиїзд.

"Це нещодавнє затримання тільки демонструє термінову необхідність припинення свавільної практики утихомирення журналістів у Криму", - заявила Міятовіч.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ також звернула увагу на подібні дії із залякування людей, які сталися в цей же день щодо низки інших кримських мешканців, в тому числі проти фотографа Леньяра Абібуллаєва та Руслана Люманова.

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Як повідомляв УНІАН, підконтрольний Росії прокурор Криму Наталія Поклонська заявила про порушення російською ФСБ кримінальної справи щодо кримського журналіста за «заклики до порушення територіальної цілісності Росії».

«Порушено кримінальну справу за ознаками частини 2 статті 280.1 КК Росії. Цим журналістом була підготовлена й опублікована стаття, в якій є висловлювання, спрямовані на порушення територіальної цілісності Російської Федерації, що не дозволено ні журналістам, ні будь-кому іншому», – заявила Поклонська.

Санкція зазначеної статті російського законодавства передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років.

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Поклонська стверджує, що справу порушено щодо кореспондента проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії». Однак прізвища не називає.

Водночас, як передає Радіо Свобода, кримський журналіст Олег Крючков повідомив, що йдеться про Миколу Семена, в будинку якого, як стверджує Крючков, вранці 19 квітня провели обшук силовики.

Микола Семена – кримський журналіст, який раніше працював на всеукраїнські видання «День» і «Дзеркало тижня», також є колишнім кореспондентом московського видання «Известия». Зараз перебуває на пенсії.