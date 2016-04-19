Затриманого в окупованому Криму журналіста Семену відпустили під підписку про невиїзд – адвокат

Про це "Крим.Реалії" повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

"О другій годині закінчився його допит у якості підозрюваного, його підозрюють за частиною 2 статті 280.1 Кримінального кодексу. Пред'являють йому те, що він нібито підготував і надіслав для публікації в "Крим.Реалії" статтю, яку російські експерти вважають екстремістською. Микола провину не визнає. Він відпущений під підписку про невиїзд", – сказав адвокат.

Він також уточнив, що все, що було вилучене в будинку журналіста – комп'ютери, ноутбуки, флеш-накопичувачі, література – буде піддано експертизі. На думку адвоката, ця процедура може зайняти 2-3 місяці, після чого допити триватимуть.

Двоє інших кримських журналістів були залучені в якості свідків, однак, пославшись на 51 статтю Конституції Росії, відмовилися від свідчень.

Читайте такожПоклонська зібралася заблокувати видання "Крим.Реалії"

Вранці 19 квітня в Криму російські силовики провели ряд обшуків в будинках журналістів у пошуках зв'язків з виданням "Крим.Реалії".

Так званий "прокурор Республіки Крим" Наталя Поклонська заявила про порушення кримінальної справи стосовно кримського журналіста за заклик у ЗМІ до екстремістських дій. За її словами, у статті журналіста містилися певні висловлювання, що загрожують територіальній цілісності РФ.

Пізніше стало відомо, що мова йде про Миколу Семену.

Його син розповів "Крим.Реалії", що обшук у будинку його батька тривав кілька годин.

На сайті окупаційної "прокуратури Криму" також з'явилася інформація про проведення слідчих дій стосовно низки журналістів, проте їх імена і прізвища не названо.