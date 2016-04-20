Україна продовжує пошуки 681 безвісти зниклого в зоні АТО - Геращенко

Про це повідомила заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко, передає прес-служба парламенту.

«Наше завдання - шукати цих людей. Червоний хрест має бути допущений до проведення пошукових робіт на захопленій території», - наголосила вона.

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За словами Геращенко, «намагання прив’язати звільнення заручників до амністії неможливе, адже амністія не проводиться, поки не припинені бойові дії».

Нардеп переконана, що наразі «не може йти мова про припинення санкцій до Росії, адже Російська Федерація не виконала жодних умов Мінських домовленостей».

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