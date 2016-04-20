Світовий конгрес українців виступив проти утисків організації у РФ

Про це йдеться в заяві СКУ, текст якої передано УНІАН.

"18 квітня російські ЗМІ повідомили, що Міністерство юстиції, Міністерство закордонних справ та Генеральна прокуратура Росії аналізують інформацію, щоб вирішити, чи заборонити діяльність СКУ в Російській Федерації", - йдеться у повідомленні.

В СКУ зазначають, що російська влада ніколи не повідомляла про причину, чому відносно нього застосовано таку міру, ні чому вона вважає СКУ "небезпекою для конституційного ладу Російської Федерації".

"Світовий конгрес українців закликає міжнародне співтовариство, в тому числі правозахисні організації, підтримати права української меншини та зупинити зростання порушень основних свобод в Росії", - наголошується у заяві.

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СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ об’єднує в українські організації із 34 країн та підтримує зв’язки з українцями ще 15 країн.