Під Київрадою невідомі у камуфляжі побили депутатів - нардеп (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це Іллєнко повідомив на засіданні парламенту.

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Він заявив, що у Київській міській раді відбулася "абсолютно ганебна подія - на депутатів Київської міської ради від ВО "Свобода" напали невідомі люди - тітушки, які були озброєні спецзасобами”.

За його словами, вони завдали депутатам "численні тілесні ушкодження".

"Закликаємо керівництво правоохоронних органів, перш за все міністра внутрішніх справ, негайно виїхати туди і розібратися в цій кричущій ситуації. Бо це вже нагадує якийсь реванш режиму Януковича", - заявив Іллєнко.

"Невідомі "зелені чоловічки" спочатку затягнули депутата Київради Володимира Назаренка - добровольця - бійця батальйону "Київська Русь", у автобус, згодом влаштували бійку з іншими свободівцями. Наразі не встановлено що це за підрозділ. Представлятися вони відмовляються. Відповідають російською лайкою", - написав у своєму Facebook Олександр Аронець.

Як повідомляє "Лівий берег", травму голови отримав депутат Олег Гелевей, травмовано також Володимира Назаренка і Михайла Будилова.

У свою чергу голова фракції "Свобода" у Київраді Юрій Сиротюк уточнив, що конфлікт виник, коли депутати-"свободівці" намагалися дізнатися, яку організацію представляють невідомі особи в зеленій формі без розпізнавальних знаків, які знаходяться на першому поверсі Київради.

"Зазначені особи в повному обмундируванні, із спецзасобами, але без розпізнавальних знаків прибули на автобусах "Київпастрансу". На вимогу представитися відмовили, зате жорстоко побили наших депутатів (Сиротюк каже ще про побиття Володимира Бохняка і Прохора Антоненка - ред.). Ми викликали слідчо-оперативну групу, але поліція і Нацгвардія просто не діють. За деякими даними, ці "титушки у формі" - працівники охоронної фірми", - повідомив Сиротюк.

Зараз будівлю Київради також оточили представники поліції і Нацгвардії.

Невідомі особи в зеленій формі почали проходити до автобусів і маршруткам, які стояли у внутрішньому дворі Київради. Мітингувальники і депутати від "Свободи" заблокували їх виїзд, почали кидати камінням в автобуси і розбили кілька вікон. Пізніше вони викликали поліцію і погодилися розблокувати автобуси, якщо правоохоронці заберуть невідомих в автозаки.

Згодом мітингувальники зробили коридор для невідомих осіб в зеленій формі, які почали проходити до трьох міліцейських автобусів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під Київрадою підприємці вимагають дозволити торгувати алкоголем у МАФах.