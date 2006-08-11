Двоє чоловіків викинули з 8-го поверху 19-річну дівчину

У м. Костянтинівка Донецькій області двоє чоловіків у результаті п`яної сварки викинули з балкона 8-го поверху 19-річну дівчину. В результаті падіння дівчина загинула.

Як повідомили УНІАН у Центрі зі зв`язків із громадськістю Головного облуправління МВС, у гості до 23-річної жительки міста зайшли двоє її приятелів 36 і 40 років. Компанія влаштувала гуляння, до якого незабаром приєдналася 19-річна подруга господині.

Через деякий час один із чоловіків виявив пропажу газового пістолета, який був при ньому. У пропажі пістолета чоловік звинуватив господиню, став її бити і вимагати повернути зброю.

Не одержавши пістолета, чоловік накинувся на подругу господині, і також став її бити. Скориставшись нагодою, побита господиня перелізла через два балкони і сховалася у сусідів.

Тим часом приятелі, так і не знайшовши пістолета, просто викинули 19-річну дівчину з балкона 8-го поверху.

Обох чоловіків заарештовано. Ведеться слідство.