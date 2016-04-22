Колишій полонений розповів, що вивісити прапор України в окупованому Криму - це підписати собі вирок

Андрій Щекун, який витримав на собі тортури від окупаційної кримської влади, розповів про ледь не щоденні арешти волонтерів, активістів та простих громадян, які хоч якось демонструють свою проукраїнську позицію, розповів він в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1.

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"Мало хто знає, але на цьому тижні були арешти і обшуки простих волонтерів, які допомагають кримчанам стати громадянами України, зібрати документи. Їх затримували, допитували, але відпустили", - сказав він.

За словами Андрія Щекуна, вивісити український прапор в Криму зараз – це підписати собі вирок. Він згадав, як за цей вчинок окупанти арештували одного фермера і завдали йому тортур. Сам Андрій Щекун 11 днів пробув у полоні росіян під час захоплення Криму. Він каже, що його катували із залученням електрики та інших спецприладів. За словами Щекуна, він не бачив своїх катів, але пізніше впізнав їх по голосу – серед них були терористи Ігор Безлер та Ігор Гіркін.

Колишній полонений каже, що подав проти них позов до Європейського суду з прав людини. Андрій Щекун додав, що його тричі намагалися обміняти, але обмін зривався. Разом із ним визволили ще 39 полонених у Криму – всіх 40 людей обміняли на одного російського ГРУшника, якого схопили "десь на Київщині".