Росія застосувала в окупованому Криму тактику "випаленого простору" - Чубаров

Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради України Рефат Чубаров, передає "Голос Америки".

"Сьогодні в Криму практично неможливо проведення масових заходів як форми вираження людьми своєї позиції", - розповів він.

Крім того, Чубаров поскаржився, що в суспільстві панує страх, по суті, повернулися радянські часи, "коли люди в суспільстві говорять одне (або не говорять взагалі нічого), думають інше, обговорюють лише з дуже близькими людьми свої думки".

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"Час від часу окупаційна влада мотивує таку модель поведінки тим, що проводить масові обшуки в будинках. Роблять це у потворній формі", - зазначив нардеп.

Крім того, він нагадав, що окупаційна влада тримає активних людей в ув'язненні. Так, сьогодні 11 кримських татар перебувають у тривалому ув'язненні без винесеного вироку. "Кримське суспільство сьогодні, з точки зору прояву своєї позиції, у заціпенінні. Кримському суспільству дуже чітко сказано: ви можете веселитися, займатися своїми справами, вільно висловлювати свою позицію, але тільки в напрямку схвалення влади. Ви можете робити все, що завгодно, але тільки в тих параметрах, які ми визначили", - підсумував Чубаров.

Нагадаємо, раніше Чубаров заявляв, що Захід не задіє ефективні механізми, щоб змусити Росію до переговорів з деокупації Криму.