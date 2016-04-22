Слідство щодо поліцейського Олійника, який під час переслідування BMW вбив підлітка, вирішили продовжити

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Києва, у справі призначено велику кількість експертиз, висновки за якими займуть багато часу, зокрема, балістичної, оскільки по автомобілю-порушнику було здійснено багато пострілів із пістолетів, що належали різним поліцейським.

Також прокуратура звернулася до суду із клопотанням про подовження Олійнику запобіжного заходу - домашній арешт.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по BMW. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших чоловіків у нетверезому стані перебував у цьому авто. Столична прокуратура відкрила за даним фактом кримінальне провадження.

Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля-порушника, відсторонили від виконання обов’язків до закінчення розслідування провадження, а одному з них - Олійнику - висунуто обвинувачення у перевищенні повноважень і навмисному вбивстві. Печерський районний суд Києва заарештував його на два місяці. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав арешт патрульного "спробою дискредитації поліції".

1 березня Голосіївський райсуд Києва обрав запобіжний захід водію BMW Ростиславу Храпачевському - його відпустили під особисті зобов'язання.