Смертельна погоня у Києві: суд випустив водія BMW Храпачевського під особисті зобов'язання

Як повідомляє ТСН, згідно з обраним запобіжним заходом, Храпачевський повинен повідомляти слідчого про зміну адреси проживання, якщо це станеться. Також йому заборонено відвідувати заклади, де реалізовують алкогольні напої. Крім того, водій має знайти постійну роботу.

Прокуратура вимагала найсуворішого запобіжного заходу, який передбачає інкримінована стаття, - цілодобовий домашній арешт. Прокурори побоювались, що Храпачевський може втекти. Однак суд не задовольнив це клопотання.

Храпачевського судять за опір представнику влади, правоохоронних органів.

Читайте такожСмертельна погоня у Києві: Водій BMW, який переховувався від слідства, нарешті з'явився на допит

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 7 лютого Храпачевський за кермом автомобіля не зупинився на вимогу співробітників поліції та намагався втекти. Під час переслідування BMW патрульні змушені були застосувати табельну вогнепальну зброю. В результаті загинув 17-річний юнак, який у компанії трьох інших молодиків у нетверезому стані перебував у цьому автомобілі.

Столична прокуратура порушила за цим фактом кримінальне провадження.

Патрульних поліцейських, які брали участь у переслідуванні автомобіля, відсторонили від виконання обов'язків до закінчення розслідування провадження, а одному з них - Сергію Олійнику – було висунуто обвинувачення в перевищенні повноважень і умисному вбивстві підлітка.

Печерський райсуд заарештував його на два місяці. Захист оскаржив це рішення.