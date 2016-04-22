Генерал НАТО оцінив реформи в українській армії

Про це він заявив під час зустрічі з міністром оборони України генералом армії Степаном Полтораком сьогодні в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони.

Павел підкреслив, що в ході робочого візиту до України залишився дуже задоволений тим, як здійснюються реформи в українській армії.

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"НАТО підтримує Україну, адже йдеться про спільні принципи, цінності, а також цілковите незадоволення деструктивною політикою, яку проводить керівництво РФ. Тримайтеся свого шляху. Ваш досвід дуже цінний для багатьох держав", - зазначив генерал Павел.

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У свою чергу Полторак запропонував стороні НАТО до чергового саміту Альянсу провести засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, в ході якої поінформувати про проведені заходи та перспективи реформування в Міністерстві оборони та Збройних силах України.