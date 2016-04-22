Адвокат назвав "вкиданням" інформацію про обмін Савченко до травня
Адвокат Надії Савченко Микола Полозов заявив, що вважає інформацію, поширену сьогодні в ЗМІ з посиланням на джерело про те, що Савченко буде обміняна до кінця травня на російських військовослужбовців ГРУ Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва, "вкиданням Кремля".
Про це він заявив в ефірі "112 Україна".
"Мені здається, що вся ця історія з неназваними джерелами, це чергове кремлівське вкидання. Не вперше таке відбувається, коли з посиланням на неназване джерело дається якась інформація, яка потім ніяк не підтверджується. І я думаю, що це вкидання як раз синхронізовано з візитом Єлизавети Глінки до Надії Савченко, тобто Кремль намагається зараз вести якусь свою гру", - сказав Полозов.
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Раніше РБК з посиланням на федерального чиновника і співрозмовника, близького до керівництва Ради Федерації, заявив, що Савченко обміняють на ГРУшників відразу, як у них набуде чинності вирок в Україні – до кінця травня.
Раніше повідомлялося, що до Савченко з візитом приїхала виконавчий директор міжнародної громадської організації "Справедлива допомога", член Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Єлизавета Глінка, відома як "доктор Ліза".
Нагадаємо, вчора в Мін'юсті Росії повідомили, що отримали запит на документи для видачі Савченко.