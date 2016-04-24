В травні планується відкриття консульства Румунії у Солотвині - Москаль

Як повідомляється на сайті голови Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, він здійснив поїздку в село Порошково Перечинського району, де зустрівся з генеральним консульством Румунії в Чернівцях Елеонорою Молдован, яка в складі делегації привезла гуманітарну допомогу місцевій громаді волохів.

Голова ОДА обговорив, зокрема, деталі відкриття консульства, перспективи відновлення двох контрольно-пропускних пунктів на українсько-румунському кордоні в межах Закарпатської області (в селі Хижа Виноградівського району та селі Яблунівка Хустського району), а також інші питання транскордонного співробітництва між Закарпаттям і Румунією.

Читайте такожУкраїна та Румунія підписали угоду про спільне патрулювання державного кордону

Зазначається, що нове консульство у Солотвині видаватиме румунські візи та дозволи на малий прикордонний рух мешканцям Закарпаття.

Під час неофіційної частини поїздки Москаль зустрівся з волоською та українською громадами Порошкова.

Українські волохи - мала етнічна група змішаного румунсько-циганського походження, що проживає переважно у Порошкові й частково використовує архаїчний діалект румунської мови.

Селище Солотвино є центром невеликого району компактного проживання румунів на сході Закарпаття, що межує з власне територією Румунії.

Читайте такожУ Румунії в районах компактного проживання українців богослужіння проводитимуть українською мовою - Порошенко