У Путіна не захотіли озвучувати терміни повернення Савченко до України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

"Мені нема чого додати. Ви знаєте, ми повідомляли, що під час телефонної розмови президента України і РФ – УНІАН) обговорювалася доля Савченко, обговорювалася також доля громадян Росії, які були засуджені в Україні. Більше мені додати нема чого до того, що ми вже повідомляли", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи дійсно досягнуто домовленості, що найближчим часом Савченко відправлять до України відбувати покарання.

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Як повідомляв УНІАН, 24 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко. "Вперше під час цієї розмови (з Путіним 18 квітня) ми отримали світло в кінці тунелю: було досягнуто домовленості про алгоритм розв‘язання цієї проблеми, було досягнуто домовленості щодо попереднього терміну. Я про ці терміни розповів і мамі, і сестрі (Савченко), і тим представникам, які займаються координацією цих дій", - заявив президент.