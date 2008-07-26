У Києві стали менше нападати, грабувати й викрадати - на честь свята?

За минулу добу, у місті Києві спостерігалося суттєве поліпшення криміногенної ситуації, насамперед щодо реєстрації тяжких та особливо тяжких злочинів - скоєно на 20 відсотків менше злочинів та майже на половину менше адмінправопорушень.

Про це УНІАН повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві Володимир ПОЛІЩУК.

У цілому, за його даними, протягом доби зареєстровано 490 заяв та повідомлень громадян про вчинення стосовно них злочинів (в середньому кожної доби реєструється близько 600 повідомлень про злочини).

Водночас за добу в столиці не зареєстровано жодного розбійного нападу, лише одне незаконне заволодіння транспортним засобом (щодобово їх реєструється близько 6-7), 4 пограбування (щодобово до 20), 85 крадіжок (напередодні - 95), 3 крадіжки з квартир (щодобово їх реєструється близько 20), 3 крадіжки з автотранспортних засобів (щодобово – 15).

Також, за даними ВЗГ ГУМВС України в м. Києві, майже вдвічі зменшилася кількість порушень адміністративного законодавства. Так, за добу громадянами скоєно 248 адміністративних правопорушень (напередодні – 576), водіями допущено 143 порушення правил дорожнього руху (за попередню добу – 430), внаслідок ДТП отримали травми 5 громадян (напередодні – 12).