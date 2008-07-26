На Прикарпатті через стихію четверо людей загинуло, одна зникла безвісти.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у Центрі зв’язків з громадськістю УМВС в Івано-Франківській області.

За їх даними, у селі Микуличині Яремчанської міськради вчора вдосвіта легкова автомашина через складні погодні умови з’їхала з проїжджої частини дороги і перекинулася в річку Прутець. Водій врятувався, однак отримав тяжкі травми, пасажира автомобіля, на жаль, не знайдено. Внаслідок повені двоє людей втопилися – 44-річна жінка з села Угринів Тисменицького району і 43-річний житель села Витвиці Долинського району.

Вчора ж увечері громовою блискавкою вбило насмерть двох людей в селі Дземброня Верховинського району.