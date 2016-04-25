В Сумах поліцейські зламали чоловіку руку при затриманні, прокуратура розслідує

Як повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області, за заявою громадянина 24 квітня до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 2 ст. 365 КК України).

«Зі слів заявника, 23 квітня близько 18:30 на вулиці Харківській у м. Суми двоє поліцейських Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в області безпідставно, на його думку, застосували до нього фізичну силу та спеціальні засоби (наручники), зламавши йому праву руку (променеву кістку в типовому місці зі зміщенням), чим перевищили владу і службові повноваження», - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, в рамках якого будуть з’ясовані всі обставини події.

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