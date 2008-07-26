У Верховинському районі на Прикарпатті почався страшний буревій
16:07, 26 липня 2008Суспільство
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"Є селеві потоки, є руйнування доріг"
У Верховинському районі Івано-Франківської області почався буревій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в штабі з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківську повідомив голова облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК. За його словами, «в ці хвилини мені повідомили, що страшні бурі розпочалися у Верховинському районі». «Є знову багато руйнувань, - наголосив губернатор, - є селеві потоки, є руйнування доріг. Але керівництво районів спрацювало вдало і всіх людей було відселено у безпечні місця».
На думку М.ПАЛІЙЧУКА відновлювальні роботи розпочнуться після того, як почнеться спад води. Водночас він зауважив, що наразі суму збитків неможливо встановити. Проте вони «надзвичайно великі».
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