Янукович: ”Ми втратили економіку, ми втратили ВВП, ми втратили ринок”

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не задоволений ситуацією на ринку нафтопереробки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні під час зустрічі з адміністративно-господарським активом Донецької області.

За його словами, в 2005 році відбувся перекіс, пов`язаний зв скороченням переробки нафти на українських НПЗ і зростанням імпорту нафтопродуктів до України. «Ми втратили економіку, ми втратили ВВП, ми втратили ринок, тому що нафтопродукти, які виробляються в Україні, мають зрозумілу для нас собівартість», - сказав український прем`єр. Він також відзначив, що минулого року практично не використовувався механізм виробництва нафтопродуктів з нафти українського видобутку. «Майже не використовувався механізм виробництва нафтопродуктів з української нафти, що ми завжди робили, знижуючи ціни, відверто кажучи, демпінгуючи», - сказав український прем`єр. Він заявив про намір відновити цю практику.